Глава Минэнерго сообщил о снижении потребления электроэнергии и газа после повышения тарифов

Показатели по сравнению с прошлым годом снизились на 324 миллиона киловатт-часов, газа — на 125 миллионов кубометров. По словам Мирзамахмудова, повышение тарифов на энергоресурсы стало одной из причин снижения потребления электроэнергии и газа.