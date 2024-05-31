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Глава Минэнерго сообщил о снижении потребления электроэнергии и газа после повышения тарифов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В мае после введения повышенных тарифов заметно снизилось потребление электроэнергии и газа. Об этом вчера рассказал министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов на презентации предложений по повышению энергоэффективности в отраслях экономики.

Источник: Podrobno.uz

Показатели по сравнению с прошлым годом снизились на 324 миллиона киловатт-часов, газа — на 125 миллионов кубометров. По словам Мирзамахмудова, повышение тарифов на энергоресурсы стало одной из причин снижения потребления электроэнергии и газа.

Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом выработка электроэнергии увеличилась более чем на 2 миллиарда киловатт-часов. Существенную долю внесли альтернативные источники энергии, которые произвели более 970 миллионов киловатт-часов.

«Это позволило сократить импорт электроэнергии, дополнительно обеспечить ее экспорт, при том, что и отрасли экономики, и население были полностью обеспечены ресурсами», — подчеркнул министр энергетики.

энергетика