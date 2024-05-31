РЖД запустит рельсовый автобус в Беларусь с 5 июня

Организация «Российские железные дороги» запустит рельсовый автобус в Беларусь с 5 июня 2024 года, проинформировали в пресс-службе РЖД.
В сообщении говорится, что с 5 июня будет запущено пассажирское сообщение на белорусскую станцию Алеща Витебской области из Великих Лук и Новосокольников Псковской области по упрощенной процедуре пограничного контроля. Указанное решение было принято по договоренностям с правительством Псковской области, а также Белорусской железной дороги.
Говорится, что поезда будут ездить по средам один раз в неделю. Так, поезд № 6655 Великие Луки — Алеща будет отправляться в 06.57 и прибывать на конечную станцию в 09.57. В обратном направлении поезд № 6658 будет отправляться в 15.54 с прибытием в Великие Луки в 18.48.
Сказано, что поезд № 6657 Новосокольники — Алеща будет отправляться в 12.55 и прибывать в 15.44. В обратном направлении поезд № 6656 будет выезжать в 10.07 и прибывать в 12.46 в Новосокольники. В РЖД уточнили, что перевозка пассажиров будет осуществляться рельсовым автобусом РА-2. Время в пути указывается до трех часов.
Отмечается, что поезда состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк. Билета ны рельсовый автобус можно купить во время пути у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличные при предъявлении документов, удостоверяющих личность.в.