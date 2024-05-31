РЖД запустит рельсовый автобус в Беларусь с 5 июня

Говорится, что поезда будут ездить по средам один раз в неделю. Так, поезд № 6655 Великие Луки — Алеща будет отправляться в 06.57 и прибывать на конечную станцию в 09.57. В обратном направлении поезд № 6658 будет отправляться в 15.54 с прибытием в Великие Луки в 18.48.