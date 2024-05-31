Автобусы на маршрутах будут также дополнительно останавливаться в Краснодаре, что сделает поездки еще удобнее для пассажиров.
Купить билеты на маршруты и узнать расписание можно в кассах автобусного вокзала на набережной Обводного канала, 36, а также на сайтах компаний-агрегаторов.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что из аэропорта Сочи возобновляются регулярные полеты в Хабаровск и Читу.
Автобусные перевозки из Петербурга в Краснодар и Геленджик стартуют с июня
С 1 июня в Санкт-Петербурге стартуют автобусные перевозки пассажиров в Симферополь, Геленджик и Краснодар. Запускается маршрут № 6499 «Санкт-Петербург — Симферополь», а с 7 июня откроется движение по маршруту № 5448 «Санкт-Петербург — Геленджик». Об этом сообщили в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.
Автобусы на маршрутах будут также дополнительно останавливаться в Краснодаре, что сделает поездки еще удобнее для пассажиров.