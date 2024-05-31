Автобусные перевозки из Петербурга в Краснодар и Геленджик стартуют с июня

Автобусы на маршрутах будут также дополнительно останавливаться в Краснодаре, что сделает поездки еще удобнее для пассажиров.



Купить билеты на маршруты и узнать расписание можно в кассах автобусного вокзала на набережной Обводного канала, 36, а также на сайтах компаний-агрегаторов.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что из аэропорта Сочи возобновляются регулярные полеты в Хабаровск и Читу.