Мэрия утвердила проект по строительству района «Попов лог» на 31 тысячу жителей

Ранее администрация проводила в общественные обсуждения, участие в которых приняли более 3,1 тыс. человек. Многие высказывались и объясняли почему они против утверждения данного проекта, но группа из 2571 человека коротко поддержала данный проект и предложила утвердить его в данной редакции. Ранее в АПРИ «Флай Плэнинг» заявляли, что планируют строить ЖК «Попов Лог» в Екатеринбурге.