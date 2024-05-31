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Мэрия утвердила проект по строительству района «Попов лог» на 31 тысячу жителей

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории жилого района «Попов лог» между участками лесных парков Нижне-Исетский и Южный, неподалеку от микрорайон Рудный.

Согласно документам, расчетная численность населения района составит 31,5 тыс. человек. До 2035 года там планируют построить около 940 тыс. кв. м жилья.

Общая площадь проектируемой территории составит 398,48 га, в том числе 65,32 га -жилая зона. Предусмотрено строительство трех детских образовательных центров на 1,2 школьных и 350 дошкольных мест каждый, двух отдельно стоящих зданий дошкольных образовательных организаций на 350 мест, помещений организаций дополнительного образования на 1,9 тыс. мест, предусмотренных для размещения в отдельно стоящих зданиях академии спорта и образовательного центра.

Ранее администрация проводила в общественные обсуждения, участие в которых приняли более 3,1 тыс. человек. Многие высказывались и объясняли почему они против утверждения данного проекта, но группа из 2571 человека коротко поддержала данный проект и предложила утвердить его в данной редакции. Ранее в АПРИ «Флай Плэнинг» заявляли, что планируют строить ЖК «Попов Лог» в Екатеринбурге.

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