Мэрия утвердила проект по строительству района «Попов лог» на 31 тысячу жителей

Согласно документам, расчетная численность населения района составит 31,5 тыс. человек. До 2035 года там планируют построить около 940 тыс. кв. м жилья.
Общая площадь проектируемой территории составит 398,48 га, в том числе 65,32 га -жилая зона. Предусмотрено строительство трех детских образовательных центров на 1,2 школьных и 350 дошкольных мест каждый, двух отдельно стоящих зданий дошкольных образовательных организаций на 350 мест, помещений организаций дополнительного образования на 1,9 тыс. мест, предусмотренных для размещения в отдельно стоящих зданиях академии спорта и образовательного центра.
Ранее администрация проводила в общественные обсуждения, участие в которых приняли более 3,1 тыс. человек. Многие высказывались и объясняли почему они против утверждения данного проекта, но группа из 2571 человека коротко поддержала данный проект и предложила утвердить его в данной редакции. Ранее в АПРИ «Флай Плэнинг» заявляли, что планируют строить ЖК «Попов Лог» в Екатеринбурге.