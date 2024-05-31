Заксобрание НСО расширяет возможности использования семейного капитала

Проект регионального закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Новосибирской области “О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области” и внесении изменений в статьи 6.1 и 6.2 Закона Новосибирской области “Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области” на сессию регионального парламента внес прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
Поправки вносятся с учетом изменений федерального законодательства и требований Конституционного суда, пояснил прокурор. Высший судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации указал на то, что не должно быть разницы между обычным частным домом и домом, в котором расположены две или больше квартир с собственным входом для каждой.
Понятия таких домов, которые называют таунхаусами или дуплексами, а привычнее — двухквартирниками, долгое время в законе не существовало. Из-за этого у людей возникали проблемы, в том числе при использовании мер соцподдержки. В марте 2022 года в градостроительном кодексе такие строения назвали домами блокированной застройки.
Как проинформировал Александр Бучман, предлагается внести поправки в два региональных закона. Установить возможность направления средств областного семейного капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также использования единовременной денежной выплаты взамен предоставленного земельного участка.
Напомним, сумма областного семейного сертификата в настоящее время составляет 146,7 тысячи рублей.
Председатель регионального парламента Андрей Шимкив прокомментировал: «Это проблема давняя, много к нам было обращений. И сегодня по инициативе прокуратуры Новосибирской области мы в первом чтении приняли законопроект, который позволит использовать семейный сертификат на ремонт домов не только индивидуальных, но и двух-трехквартирных. Я считаю, что эта норма закона необходима. После принятия законопроекта во втором чтении это будет хорошим подспорьем для семей Новосибирской области, чтобы улучшить жилищные условия».