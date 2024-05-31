Заксобрание НСО расширяет возможности использования семейного капитала

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив прокомментировал: «Это проблема давняя, много к нам было обращений. И сегодня по инициативе прокуратуры Новосибирской области мы в первом чтении приняли законопроект, который позволит использовать семейный сертификат на ремонт домов не только индивидуальных, но и двух-трехквартирных. Я считаю, что эта норма закона необходима. После принятия законопроекта во втором чтении это будет хорошим подспорьем для семей Новосибирской области, чтобы улучшить жилищные условия».