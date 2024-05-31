Аэропорт Алматы обратился к пассажирам

Для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также такие дополнительные удобства, как комнаты отдыха, сo-working зоны, VR-комната, туалет для домашних животных. Кроме того, в новом терминале скоро будет представлен музей Казахстанской авиации.