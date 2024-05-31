Работодатели Екатеринбурга ищут специалистов на зарплату 200 тысяч рублей

Юриста в Екатеринбурге ищет компания, продающая технику. Работодатель предлагает сотруднику зарплату в размере 200 тысяч рублей. Он будет обеспечивать юридическую безопасность фирме.
Зарплату в 180 тысяч рублей предлагают сварщику металлоконструкций. От 110 тысяч рублей обещают семейному водителю, который будет работать с 08:30 до
Ранее сообщалось, что в Свердловской области средняя предлагаемая зарплата по итогам апреля этого года составила 60 тысяч рублей. Это на 33% больше, чем годом ранее. По динамике роста оклада на первом месте оказалась сфера транспорта и логистики.