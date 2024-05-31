Работодатели Екатеринбурга ищут специалистов на зарплату 200 тысяч рублей

Зарплату в 180 тысяч рублей предлагают сварщику металлоконструкций. От 110 тысяч рублей обещают семейному водителю, который будет работать с 08:30 до 19:00—20:00 . На зарплату от 100 тысяч рублей ищет слесаря оборонный завод «Уралтрансмаш». Артисту гастролирующего антрепризного театра работодатель предлагает зарплату от 100 тысяч рублей, пишет Е1.RU.