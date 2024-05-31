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Работодатели Екатеринбурга ищут специалистов на зарплату 200 тысяч рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге самые высокие зарплаты с доходом до 200 тысяч рублей предлагают юристам, семейному водителю, слесарю и артисту. Об этом журналистам сообщили в исследовательском центре «Зарплаты.ру».

Юриста в Екатеринбурге ищет компания, продающая технику. Работодатель предлагает сотруднику зарплату в размере 200 тысяч рублей. Он будет обеспечивать юридическую безопасность фирме.

Зарплату в 180 тысяч рублей предлагают сварщику металлоконструкций. От 110 тысяч рублей обещают семейному водителю, который будет работать с 08:30 до 19:00—20:00. На зарплату от 100 тысяч рублей ищет слесаря оборонный завод «Уралтрансмаш». Артисту гастролирующего антрепризного театра работодатель предлагает зарплату от 100 тысяч рублей, пишет Е1.RU.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области средняя предлагаемая зарплата по итогам апреля этого года составила 60 тысяч рублей. Это на 33% больше, чем годом ранее. По динамике роста оклада на первом месте оказалась сфера транспорта и логистики.