О необходимости повышения минимальной зарплаты заявили в Нацбанке

«Я не читал ее интервью или реплику, МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят, это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться, то есть по закону действительно так — меньше 85 (тысяч) платить нельзя, это по закону. Что касается справедливости — хватает 85 (тысяч) или не хватает. Конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается, еще 5−6 лет назад она была вообще 28 500, потом она постепенно повышалась», — заявил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов.