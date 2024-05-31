О необходимости повышения минимальной зарплаты заявили в Нацбанке

На брифинге Нацбанка журналисты напомнили Сулейменову фразу министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповы, которая заявила, что для комфортной жизни в Казахстане зарплата должна быть не меньше минимальной заработной платы (МЗП).
По словам Сулейменова, МЗП в размере 85 тысяч недостаточно, чтобы достойно жить в Казахстане.
«Я не читал ее интервью или реплику, МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят, это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться, то есть по закону действительно так — меньше 85 (тысяч) платить нельзя, это по закону. Что касается справедливости — хватает 85 (тысяч) или не хватает. Конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается, еще 5−6 лет назад она была вообще 28 500, потом она постепенно повышалась», — заявил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов.
Как заявил глава Нацбанка, МЗП в Казахстане растет, но необходимо повышать ее и дальше.
«Поэтому МЗП растет, и ей нужно дальше расти, мы должны наращивать ее. Но надо смотреть, чтобы с ростом зарплаты росла производительность труда, иначе теряется конкурентоспособность, значит, наши рынки и товары не конкурентоспособны. Я могу платить своим сотрудникам высокую зарплату, отсюда у меня сложится высокая стоимость, я не смогу конкурировать. Поэтому это тонкий момент, но в целом я за поэтапное повышение МЗП», — заявил Сулейменов.