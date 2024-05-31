Пешеходный мост над Димитровским мостом отремонтируют за 27,5 млн рублей

МКУ «Гормост» Новосибирска ищет подрядчика для проведения ремонта пешеходного моста в районе остановки «Лесоперевалка» на дамбе Димитровского моста. Соответствующая заявка 31 мая размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 25 декабря 2025 года отремонтировать опоры, лестничные сходы, пролётное строение моста и элементы освещения, а также оборудовать светопрозрачное ограждение и установить систему видеонаблюдения.
По завершении ремонта подрядчик должен предоставить 5-летнюю гарантию на выполненные работы.
Заявки принимают до 10 июня 2024 года. Начальная цена контракта — 27 506 522 рубля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске временно закроют пешеходный мост через улицу Большевистскую.