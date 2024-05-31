СвЖД назначила дополнительные поезда в Анапу из Екатеринбурга и Тюмени

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, такое решение принято в связи с повышенным спросом на направления.
По данным магистрали, дополнительные поезда будут назначены в следующие дни:
Поезд № 499 Тюмень — Анапа (через Екатеринбург) — 7 и 9 июня;
Поезд № 499 Екатеринбург — Анапа — 1 и 23 июля;
Поезд № 543 Тюмень — Анапа (через Екатеринбург) — 3, 26 июля;
Поезд № 499 Новый Уренгой — Анапа (через Тюмень, Екатеринбург) — 13 августа;
Поезд № 499 Новый Уренгой — Тюмень — 15 июня, 2 сентября;
Поезд № 590 Тюмень — Новый Уренгой — 11 августа;
Поезд № 500 Анапа — Тюмень (через Екатеринбург) — 12 июня, 4 и 26 июля;
Поезд № 544 Анапа — Тюмень (через Екатеринбург) — 6 и 29 июля;
Поезд № 500 Анапа — Новый Уренгой (через Екатеринбург, Тюмень) — 10 июня, 28 августа;
Поезд № 500 Анапа — Екатеринбург — 14 августа.
Отмечается, что в поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть отдельные багажные купе; вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Билеты на дополнительные «южные» поезда можно купить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.