СвЖД назначила дополнительные поезда в Анапу из Екатеринбурга и Тюмени

Отмечается, что в поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть отдельные багажные купе; вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Билеты на дополнительные «южные» поезда можно купить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.