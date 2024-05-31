В Ростове-на-Дону открыли первый на юге России детский хирургический центр

На открытие высокотехнологичного центра приехали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, губернатор Ростовской области Василий Голубев, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, донские врачи.
Напомним, что проект хирургического корпуса был создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Идею поддержала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
С 2021 по 2023 годы проходило строительство корпуса общей площадью почти 54,5 тыс. кв. м. Инновационный областной детский хирургический центр рассчитан на 280 коек. В нем будут проводить плановый и экстренный прием детей в возрасте до 18 лет.
В медицинском учреждении разместили два хирургических, нейрохирургическое, уроандрологическое, офтальмологическое, педиатрическое, нефрологическое отделения, два отделения онкологии и гематологии, отделение травматологии и ортопедии, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии и клеточных технологий, дневной стационар детской онкологии и гематологии.
В детском хирургическом центре будет оказываться медицинская помощь не только юным пациентам из Ростовской области, но и со всего юга России.