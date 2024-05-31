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В Ростове-на-Дону открыли первый на юге России детский хирургический центр

Ростовская область, 31 мая 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону прошло торжественное открытие Детского хирургического центра, передает корреспондент ИА «ДОН 24» с места событий.

Источник: Don24.ru

На открытие высокотехнологичного центра приехали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, губернатор Ростовской области Василий Голубев, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, донские врачи.

Напомним, что проект хирургического корпуса был создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Идею поддержала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

С 2021 по 2023 годы проходило строительство корпуса общей площадью почти 54,5 тыс. кв. м. Инновационный областной детский хирургический центр рассчитан на 280 коек. В нем будут проводить плановый и экстренный прием детей в возрасте до 18 лет.

В медицинском учреждении разместили два хирургических, нейрохирургическое, уроандрологическое, офтальмологическое, педиатрическое, нефрологическое отделения, два отделения онкологии и гематологии, отделение травматологии и ортопедии, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии и клеточных технологий, дневной стационар детской онкологии и гематологии.

В детском хирургическом центре будет оказываться медицинская помощь не только юным пациентам из Ростовской области, но и со всего юга России.

медицина