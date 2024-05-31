В Ростове-на-Дону открыли первый на юге России детский хирургический центр

С 2021 по 2023 годы проходило строительство корпуса общей площадью почти 54,5 тыс. кв. м. Инновационный областной детский хирургический центр рассчитан на 280 коек. В нем будут проводить плановый и экстренный прием детей в возрасте до 18 лет.