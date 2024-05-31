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Можно ли прожить на минимальную зарплату в Казахстане

Вопрос прокомментировал глава Нацбанка.

Источник: Reuters

Журналисты во время брифинга в Астане напомнили председателю Национального банка Тимуру Сулейменову фразу министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповы, которая заявила, что для комфортной жизни в Казахстане зарплата должна быть не меньше минимальной заработной платы (МЗП). Главу монетарного регулятора попросили прокомментировать высказывание, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Я не читал ее интервью или реплику, МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят, это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться, то есть по закону действительно так — меньше 85 тыс. тенге платить нельзя, это по закону. Что касается справедливости — хватает 85 тыс. или не хватает. Конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается, еще 5−6 лет назад она была вообще 28 500 тенге, потом она постепенно повышалась», — отметил он.

Глава Нацбанка предупредил, что МЗП в Казахстане растет, однако должны расти и другие важные показатели.

«Надо смотреть, чтобы с ростом зарплаты росла производительность труда, иначе теряется конкурентоспособность, значит, наши рынки и товары не конкурентоспособны. Я могу платить своим сотрудникам высокую зарплату, отсюда у меня сложится высокая стоимость, я не смогу конкурировать. Поэтому это тонкий момент, но в целом я за поэтапное повышение МЗП», — заключил он.