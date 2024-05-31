Можно ли прожить на минимальную зарплату в Казахстане

«Я не читал ее интервью или реплику, МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят, это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться, то есть по закону действительно так — меньше 85 тыс. тенге платить нельзя, это по закону. Что касается справедливости — хватает 85 тыс. или не хватает. Конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается, еще 5−6 лет назад она была вообще 28 500 тенге, потом она постепенно повышалась», — отметил он.