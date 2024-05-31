Победителем рейтинга Forbes «30 на 30» стал выпускник Пермского университета

Российская редакция Forbes подвела итоги ежегодного рейтинга «30 на 30». В него вошли представители бизнеса, культуры и спорта, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе, а также стали известны на всероссийском или глобальном уровнях. Свой рейтинг Forbes составил в 10 номинациях.
В номинации «Управление» в число трех победителей вошел 28-летний выпускник юридического факультета Данила Константинов. Как рассказали Forbes, в школьные годы он подрабатывал промоутером в Перми. Позже окончил Пермский государственный университет, а затем поступил в магистратуру по стратегиям развития бизнеса в московскую ВШЭ.
Свою профессиональную карьеру начинал менеджером проектов и аккаунт-менеджером. С 2018 по 2022 года провел в команде шведского производителя Essity, стал руководителем отдела развития бизнеса компании. В январе 2022 года Данила Константинов перешел в международный такси-сервис InDrive, где возглавил развитие бизнеса в Южной Азии.
По словам победителя рейтинга Forbes, в 2022 году его регион вырос вдвое по показателям, а в 2023 году — еще в пять раз. Сейчас на него приходится более 20% выручки компании.
В число номинантов рейтинга Forbes «30 на 30» вошел еще один выпускник Пермского университета — 28-летний Павел Дунаев. Он окончил физический факультет ПГНИУ. В студенческие годы много играл в Counter-Strike. В 2013 году в игре стал доступен обмен предметами между игроками.
«Вокруг этого постепенно возник стихийный рынок, где пользователи искали друг друга на различных форумах и договаривались о сделках», — вспоминает Дунаев.
В 2016 году пермяк запустил маркетплейс CS.MONEY для обмена скинами, стикерами и внутриигровыми предметами. Со временем его бизнес вырос до игрового холдинга, который получил название ex corp. Штаб-квартира компании находится на Кипре. Павел Дунаев вошел в лонг-лист номинации «Предприниматели».