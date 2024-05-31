Назначен генеральный директор ОзенМунайГаза

Глава АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов представил коллективу АО «ОзенМунайГаз» нового руководителя, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу национальной нефтегазовой компании.
«Председатель правления АО “НК “КазМунайГаз” Асхат Хасенов представил коллективу АО “ОзенМунайГаз” нового генерального директора Жанболата Саймаганбетова”, — говорится в сообщении.
Жанболат Саймаганбетов ранее работал заместителем генерального директора по производству АО «ОзенМунайГаз».
Глава КМГ также поблагодарил бывшего руководителя компании Нурдаулета Килыбая, назначенного указом главы государства на должность акима Мангистауской области, за проделанную работу и пожелал успехов на новой должности.