Суды приостановили деятельность еще трех поставщиков еды «Жизньмарт» в Екатеринбурге

Сегодня же Кировский районный суд вынес решение по компании предпринимателя Максима Яровикова. Как сообщает «4 Канал», в его продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, однако, в отличие от других поставщиков, утверждает бизнесмен, сальмонеллу у них не нашли. В ходе проверки 23 мая было установлено, что помещения в компании грязные, а уборка не проводилась должным образом. Адвокат же заверил, что весь беспорядок образовывается в процессе приготовления еды.