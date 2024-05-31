Пять волгоградских городов претендуют на гранты всероссийского конкурса

Камышине рассчитывают потратить полученные средства на преображение парка имени Комсомольцев-добровольцев, в Краснослободске планируют построить участок набережной на улице Краснофлотской, в Ленинске — организовать парк «Колесо времени». В Палласовке надеются, что в городе появится новая точка притяжения на бульваре «Спектр», где смогут провести время жители всех возрастов — от младенцев до глубоких пенсионеров. В Урюпинске мечтают вдохнуть новую жизнь в сквер Двух Вокзалов на проспекте Ленина.