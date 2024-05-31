Пять волгоградских городов претендуют на гранты всероссийского конкурса

Минстрой России рассмотрит заявки пяти населенных пунктов Волгоградской области — участников IX всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. На гранты от 70 до 100 миллионов рублей претендуют Камышин, Урюпинск, Краснослободск, Ленинск и Палласовка — каждый в своей категории, сообщает riac34.ru.
Камышине рассчитывают потратить полученные средства на преображение парка имени Комсомольцев-добровольцев, в Краснослободске планируют построить участок набережной на улице Краснофлотской, в Ленинске — организовать парк «Колесо времени». В Палласовке надеются, что в городе появится новая точка притяжения на бульваре «Спектр», где смогут провести время жители всех возрастов — от младенцев до глубоких пенсионеров. В Урюпинске мечтают вдохнуть новую жизнь в сквер Двух Вокзалов на проспекте Ленина.
Федеральная комиссия будет оценивать дизайн-проекты в течение летних месяцев и подведет итоги к 1 сентября. Реализация проектов-победителей предусмотрена на 2025−26 годы, уточняют в пресс-службе администрации региона.