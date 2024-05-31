Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек

Он напомнил, что тарифная политика должна определяться самими жителями, а не органами власти, однако контролировать соответствие оплаты фактической услуге должны чиновники на местах. Не согласные с тарифом или качеством работ председатели многоэтажных жилых домов могут лично обращаться к начальнику Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.