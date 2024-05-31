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Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму должны быть отрегулированы в течение месяца. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Инспекция по жилищному надзору Республики Крым и главы администраций муниципальных образований в течение месяца должны отрегулировать тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД на всей территории республики», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что тарифная политика должна определяться самими жителями, а не органами власти, однако контролировать соответствие оплаты фактической услуге должны чиновники на местах. Не согласные с тарифом или качеством работ председатели многоэтажных жилых домов могут лично обращаться к начальнику Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.

«Контакты начальника инспекции по жилищному надзору РК, главного государственного жилищного инспектора Дмитрия Николаевича Разумовского: +7 978−587−59−60, vk.com/id837320580», — проинформировал глава Крыма.

В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.

ЖКХ