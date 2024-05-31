Основной прирост ВВП в прошлом году дала сфера услуг

Отмечается, что объем денежных переводов снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на фоне геополитической ситуации в 2022 году произошел неестественный резкий рост денежных переводов, но по сравнению с 2021 годом он увеличился в 1,4 раза.