Основной прирост ВВП в прошлом году дала сфера услуг

Министерство экономики и финансов опубликовало данные о бюджете за 2023 год. В нем сообщается, что объем валового внутреннего продукта (ВВП) к концу 2023 года составил 1,066 квадриллиона сумов. Темпы роста составили 6% (при прогнозе 5,3%).
Основным драйвером экономического роста была сфера услуг, темпы ее роста по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составили 6,8%. Промышленность выросла на 6%, строительство — на 6,4%, сельское хозяйство — на 4,1%.
Также в прошлом году общие доходы населения увеличились на 15%, общий доход на душу населения составил 20 миллионов сумов, а средняя номинальная заработная плата составила 4,6 миллиона сумов (рост 11,2%). При этом оборот розничной торговли составил 326 триллионов сумов (рост 9,1%).
Отмечается, что объем денежных переводов снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на фоне геополитической ситуации в 2022 году произошел неестественный резкий рост денежных переводов, но по сравнению с 2021 годом он увеличился в 1,4 раза.