В Волгоградской области ремонтируют 26 км межмуниципальных дорог

Как сообщили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, дорога соединяет два районных центра — Фролово и Даниловку. Подрядная организация обновит 17-километровый участок от х. Парижская Коммуна (поворот на пос. Дудаченский) до х. Большой Лычак и еще один отрезок этой трассы (9 км), расположенный в районе пос. Лычак и х. Банный. В настоящее время техническая готовность первого составляет 33%, а второго — 50%.
Специалисты уже срезали старое дорожное покрытие, а теперь им предстоит укрепить обочины и уложить новый асфальт. По плану работы должны завершиться до конца года.
Напомним, в Волгоградской области развитию и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры уделяется особое внимание. Ранее губернатор Андрей Бочаров доложил Президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в субъекте. Одним из ключевых направлений является совершенствование транспортно-логистической сети. С 2014 года в регионе работы всех видов охватили около 4,4 тыс. км трасс и дорог. Это стало возможным в том числе благодаря привлечению ресурсов региональных и федеральных программ, нацпроекта.