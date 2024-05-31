В Волгоградской области ремонтируют 26 км межмуниципальных дорог

Как сообщили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, дорога соединяет два районных центра — Фролово и Даниловку. Подрядная организация обновит 17-километровый участок от х. Парижская Коммуна (поворот на пос. Дудаченский) до х. Большой Лычак и еще один отрезок этой трассы (9 км), расположенный в районе пос. Лычак и х. Банный. В настоящее время техническая готовность первого составляет 33%, а второго — 50%.