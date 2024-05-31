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Новый поезд свяжет Анапу и Адлер

С 3 июня начнет курсировать новый поезд № 401/402 по маршруту Анапа — Адлер. Поезд будет ходить через день, следуя по следующему расписанию:

Источник: Новая Кубань

Отправление из Анапы: в 00:05, прибытие в Адлер в 12:34.

Отправление из Адлера: в 16:52, прибытие в Анапу на следующий день в 07:25.

В пути запланированы остановки на станциях:

-Тимашевская;
-Краснодар-1;
-Горячий Ключ;
-Туапсе;
-Лазаревская;
-Лоо;
-Сочи;
-Хоста.

Состав поезда включает плацкартные и купейные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами. Дополнительную информацию о графике движения поезда и оформлении проездных документов можно получить в железнодорожных кассах, на сайте ОАО «РЖД», или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что автобусные перевозки из Петербурга в Краснодар и Геленджик стартуют с июня.