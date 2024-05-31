Новый поезд свяжет Анапу и Адлер

Отправление из Анапы: в 00:05, прибытие в Адлер в 12:34.



Отправление из Адлера: в 16:52, прибытие в Анапу на следующий день в 07:25.



В пути запланированы остановки на станциях:



-Тимашевская;

-Краснодар-1;

-Горячий Ключ;

-Туапсе;

-Лазаревская;

-Лоо;

-Сочи;

-Хоста.



Состав поезда включает плацкартные и купейные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами. Дополнительную информацию о графике движения поезда и оформлении проездных документов можно получить в железнодорожных кассах, на сайте ОАО «РЖД», или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».