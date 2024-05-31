Новый поезд свяжет Анапу и Адлер

Отправление из Анапы: в 00:05, прибытие в Адлер в 12:34.
Отправление из Адлера: в 16:52, прибытие в Анапу на следующий день в 07:25.
В пути запланированы остановки на станциях:
-Тимашевская;
-Краснодар-1;
-Горячий Ключ;
-Туапсе;
-Лазаревская;
-Лоо;
-Сочи;
-Хоста.
Состав поезда включает плацкартные и купейные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами. Дополнительную информацию о графике движения поезда и оформлении проездных документов можно получить в железнодорожных кассах, на сайте ОАО «РЖД», или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что автобусные перевозки из Петербурга в Краснодар и Геленджик стартуют с июня.