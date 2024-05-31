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Производство бумаги запустят две компании в Дзержинске

Компании стали резидентами ОЭЗ «Кулибин».

Источник: Аргументы и факты

Еще две компании стали резидентами ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске. Они планируют запустить производство бумаги, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Картонно-бумажный комбинат «Ока» планирует выпускать рулонную бумагу, картон и гофрокартон из макулатуры. В запуск производства планируется вложить 3,5 млрд рублей. Будет создано около 270 рабочих мест.

Компания «Атлас» намерено производить тонкую пищевую бумагу, бумагу повышенной прочности, а также построить производственно-складской комплекс за 1,5 млрд рублей. Будет создано 112 рабочих мест.