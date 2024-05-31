Алексей Логвиненко открыл в Ростове форум «Бизнес настоящего»

«Искусственный интеллект все сильнее интегрируется в нашу жизнь и делает нашу экономику более конкурентоспособной. Он помогает увидеть слепые зоны и создавать более качественный продукт. И здорово, что в нашей стране развиваются такие кластеры, как “Новый Ростов”», — добавил архитектор брендов и эксперт по нейросетям Александра Веретено.