Глава администрации Алексей Логвиненко открыл в Ростове форум «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным». Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Эксперты в области искусственного интеллекта, нейросетей и интернет-продвижения поделились с предпринимателями полезной информацией, которая поможем им вывести свой бизнес на новый уровень. На площадке собралось около двухсот ростовских бизнесменов из разных сфер.
«В непростых экономических условиях ростовские предприятия смогли не только удержать, но и укрепить свои позиции. За прошлый год объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций достиг 182-х млрд рублей. Темп роста за год — 116%», — отметил Логвиненко.
Он наградил ростовских предпринимателей, добившихся наиболее высоких результатов в «бизнесе настоящего», Благодарственными письмами.
«Искусственный интеллект все сильнее интегрируется в нашу жизнь и делает нашу экономику более конкурентоспособной. Он помогает увидеть слепые зоны и создавать более качественный продукт. И здорово, что в нашей стране развиваются такие кластеры, как “Новый Ростов”», — добавил архитектор брендов и эксперт по нейросетям Александра Веретено.
В качестве спикеров также выступили: SMM-стратег, автор крупнейшего блога о продвижении в соцсетях Алексей Ткачук, ректор и основатель Первого международного цифрового университета Нинель Морозова, предприниматель, которая входит в «ТОП-100 маркетологов России» и бизнес-тренер Татьяна Третьякова.