Госдолг Узбекистана составил почти 35 миллиардов долларов

В отчете «Бюджет для граждан» от Минэкономфина представлены данные по государственному долгу страны на 1 января текущего года.
За прошедший год госдолг увеличился на 5,7 миллиарда, что составило 19,2% роста. Основная часть пришлась на второе полугодие.
Внутренний долг поднялся в 1,6 раза и составил почти 5,3 миллиарда долларов, внешний же составил 29,6 миллиарда долларов соответственно.
Суммарный долг от ВВП поднялся до 38,4% с 36% с 2022 года, но эта цифра значительно ниже предельного безопасного уровня в 60%. В прошлом году Минэкономфин прогнозировал, что в 2024—2026 годах госдолг не выйдет за пределы 37% ВВП.
Главным кредитором Узбекистана в прошлом году стал Всемирный банк с выданным займом в 6,6 миллиарда долларов. за ним следует Азиатский банк развития — он выдал 6,4 миллиарда.