Госдолг Узбекистана составил почти 35 миллиардов долларов

Суммарный долг от ВВП поднялся до 38,4% с 36% с 2022 года, но эта цифра значительно ниже предельного безопасного уровня в 60%. В прошлом году Минэкономфин прогнозировал, что в 2024—2026 годах госдолг не выйдет за пределы 37% ВВП.