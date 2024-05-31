О последствиях загрязнения воды в Казахстане предупредил Международный советник ПРООН

«В целом, план затрагивает все актуальные водные вопросы. Например, такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, также недавно разработали аналогичные стратегии. Все страны осознают, что изменение климата в сочетании с ростом населения представляет собой растущую нагрузку на водные ресурсы и приводит к усилению конкуренции за воду внутри страны, а также за ее пределами. Таким образом, управление водными ресурсами в будущем изменится. Это справедливо не только для Казахстана и Центральной Азии, а для всех государств. Решения существуют, но требуют от каждого внести свой вклад и пойти на компромисс. В первую очередь, это политическая готовность одних стран выслушать проблемы других, а затем в атмосфере доверия попытаться найти взаимовыгодные решения. “Водный эгоизм” приведет к напряжению, оно приведет к конфликтам, а в них никто ничего не выиграет и, в конце концов, пострадают все. В трансграничной среде нам следует расширить кругозор и выйти за рамки вопросов, связанных с водными ресурсами. Когда у стран верховья есть местность, наиболее пригодная для выработки гидроэлектроэнергии, а у стран низовья — больше земель для сельского хозяйства и производства продуктов питания, ситуация, выгодная для всех, очевидна: заниматься торговлей водой, энергией и продовольствием. Это всего лишь один пример», — объясняет Хьюберт Лор.