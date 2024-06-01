Масштабные стройки стартуют во Владивостоке: новые дороги и реконструкция

Во Владивостоке на текущей неделе стартуют сразу несколько крупных строительных проектов. Накануне компания-подрядчик начала работы в микрорайоне Патрокл, рабочие приступили к планировке территории. До конца года здесь появится комфортная улично-дорожная сеть протяжённостью 2,7 км, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал, что в микрорайоне Патрокл будут асфальтированы улицы Архангельская, Новороссийская, Сочинская, Североморская, а также обустроят подъезд к детскому саду № 1 на улице Архангельской. Работы начались с улицы Североморской.
«Проведение масштабных дорожных работ стало возможным благодаря средствам, выделенным правительством края в рамках специального казначейского кредита. За эти деньги в этом году также проведём реконструкцию перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока», — отметил дальневосточной столицы.
Работы на перекрёстке Русская — проспект 100-летия Владивостока начнутся сегодня, 1 июня. В первую очередь специалисты проведут подготовительные мероприятия для переноса опор контактной сети троллейбуса, после чего приступят к дорожным работам. Завершить реконструкцию схемы транспортного движения планируется до конца лета.
Кроме того, в числе крупных дорожных проектов на этот год — реконструкция дороги по улице Адмирала Горшкова, от поворота к микрорайону «Изумрудный» до выезда на трассу Седанка — Патрокл, обустройство съезда и заезда на объездную трассу в районе Зелёного бульвара, а также новая дорога к этому жилому микрорайону.
Напомним, в течение двух ближайших лет во Владивостоке планируется разработать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры на семи ключевых участках. По данным администрации города, Центр организации дорожного движения проводит процедуру поиска специализированных подрядных организаций для выполнения этих работ. Общая сумма — порядка 160 млн рублей.