Масштабные стройки стартуют во Владивостоке: новые дороги и реконструкция

Кроме того, в числе крупных дорожных проектов на этот год — реконструкция дороги по улице Адмирала Горшкова, от поворота к микрорайону «Изумрудный» до выезда на трассу Седанка — Патрокл, обустройство съезда и заезда на объездную трассу в районе Зелёного бульвара, а также новая дорога к этому жилому микрорайону.