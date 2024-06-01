Челябинские троллейбусы № 7 и 14 временно изменили трассу движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что подрядчики ООО «Синара — ГТР» завершили модернизацию контактной сети по Свердловскому тракту, на участке от Комсомольского проспекта до улицы Байкальская.
«Следующий этап продлится до 30 августа на улицах 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева (от Байкальской до ЧМК)», — информирует ООО «ЧелябГЭТ».
Троллейбус № 7 направят от АМЗ по Свердловскому проспекту до улицы Черкасская; № 14 будет курсировать от парка Гагарина по проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Свердловскому тракту до улицы Черкасская.
Горожанам предлагают пользоваться автобусами № 10К, 15, 31, 35, 71, КМ1, для экономии приобретать пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.