Челябинские троллейбусы № 7 и 14 временно изменили трассу движения

Троллейбус № 7 направят от АМЗ по Свердловскому проспекту до улицы Черкасская; № 14 будет курсировать от парка Гагарина по проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Свердловскому тракту до улицы Черкасская.