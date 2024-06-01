Девелопер «iMALL Эспланада» может построить конгресс-холл рядом с мечетью

Согласно выписке Росреестра, территория в 1,3 тыс. кв. м числится за екатеринбургской группой «Проспект» (за ООО «Проспект Пермь») с 2021 года. В январе 2024 года эта площадка была арендована другой организацией холдинга — ООО «Конгресс Пермь». Срок действия договора аренды — 5 лет. В группе «Проспект» к моменту выхода новости свои планы на участок на ул. Осинской не прокомментировали.
Согласно публичной кадастровой карте, участок в 1,3 тыс. кв. м, принадлежащий группе «Проспект», предназначен для размещения объектов общественно-делового назначения. Площадка расположена между зданиями по ул. Осинской, 7 и ул. Советской, 72.
Как отмечается в сервисе kartoteka.ru, ООО «Конгресс Пермь» создано в Екатеринбурге в марте 2023 года. Учредителем организации является ООО «Проспект групп» — одна из компаний холдинга, возглавляет «Конгресс Пермь» директор группы «Проспект» Юрий Моисеенко. ООО «Конгресс Пермь» занимается арендой и управлением недвижимостью.
В Перми на ул. Петропавловской, 73а работает ТЦ «iMall Эспланада», являющийся I очередью многофункционального комплекса «Эспланада», строительство которого инициировал «Проспект Пермь». В рамках II очереди рядом с торговым центром компания возводит пятизвездочный отель. Как ранее сообщал брокер объекта — «Магазин магазинов», в III очереди МФЦ «Эспланада» разместится конгресс-холл и торгово-развлекательный центр суммарной площадью 100 тыс. кв. м. Ранее обозначалось, что III очередь строительства будет введена в эксплуатацию в 2023—2024 годы. Вчера стало известно, что на III этапе возведения МФЦ «Проспект Пермь» построит культурно-досуговый центр с аквазоной. На этот проект банк «ДОМ.РФ» недавно выдал кредит в размере 10 млрд руб.