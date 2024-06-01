Девелопер «iMALL Эспланада» может построить конгресс-холл рядом с мечетью

В Перми на ул. Петропавловской, 73а работает ТЦ «iMall Эспланада», являющийся I очередью многофункционального комплекса «Эспланада», строительство которого инициировал «Проспект Пермь». В рамках II очереди рядом с торговым центром компания возводит пятизвездочный отель. Как ранее сообщал брокер объекта — «Магазин магазинов», в III очереди МФЦ «Эспланада» разместится конгресс-холл и торгово-развлекательный центр суммарной площадью 100 тыс. кв. м. Ранее обозначалось, что III очередь строительства будет введена в эксплуатацию в 2023—2024 годы. Вчера стало известно, что на III этапе возведения МФЦ «Проспект Пермь» построит культурно-досуговый центр с аквазоной. На этот проект банк «ДОМ.РФ» недавно выдал кредит в размере 10 млрд руб.