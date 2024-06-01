Россия разработает проекты двух ГАЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С. Я. Жука (входит в Группу РусГидро) разработает технико-экономические обоснования строительства Каратеренской и Айдаркульской гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в Узбекистане, сообщается на сайте института.
Договоры на их проектирование заключили в апреле 2024 года.
«Мощность Каратеренской ГАЭС в турбинном режиме составит 500 МВт, в насосном — 600 МВт. Мощность Айдаркульской ГАЭС — 250 МВт и 300 МВт соответственно», — говорится в сообщении.
Высокоманевренные мощности ГАЭС необходимы для обеспечения надежной и эффективной работы энергосистемы Узбекистана, особенно с учетом запланированного ввода значительных мощностей солнечной и ветровой генерации.
Работы планируют завершить в начале 2025 года.
Гидропроект — одна из старейших организаций, проектирующих гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения. Институт выполняет полный комплекс изыскательских и проектных работ на всех стадиях: от разработки схем энергетического и водохозяйственного использования рек до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Входит в число ведущих мировых проектных организаций в сфере гидроэнергетики.
Специалисты Гидропроекта спроектировали свыше 300 ГЭС в России и за рубежом.