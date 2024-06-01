Россия разработает проекты двух ГАЭС в Узбекистане

Гидропроект — одна из старейших организаций, проектирующих гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения. Институт выполняет полный комплекс изыскательских и проектных работ на всех стадиях: от разработки схем энергетического и водохозяйственного использования рек до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Входит в число ведущих мировых проектных организаций в сфере гидроэнергетики.