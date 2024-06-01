Куда дешевле поехать летом за границу — рекомендации потребителей

Администраторы сообщества подчеркивают, что это не опрос, а обобщение обсуждений за май 2024 года. В рейтинге учтены 425 отзывов участников группы, поделившихся своим опытом.
По мнению потребителей, в топ-10 мест, где лучше и дешевле отдыхается, вошли Вьетнам, на Иссык-Куль, Грузия (в основном Батуми), Таиланд, Египте, ОАЭ, Аральское море, в Казахстан, Черногория и Анапа.
Также узбекистанцы рекомендуют для отдыха Сочи, Индию, Крым, Японию и Турцию.
Напомним, что с 1 июня Таиланд ввел безвизовый режим для Узбекистана и еще 35 стран — теперь туристы смогут находиться в королевстве без виз до 60 дней.