Куда дешевле поехать летом за границу — рекомендации потребителей

По мнению потребителей, в топ-10 мест, где лучше и дешевле отдыхается, вошли Вьетнам, на Иссык-Куль, Грузия (в основном Батуми), Таиланд, Египте, ОАЭ, Аральское море, в Казахстан, Черногория и Анапа.