В Беларуси увеличены тарифы на некоторые ЖКУ

Соответственно платежи для населения (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру) в летний период составят примерно Br132,86 в месяц.



Первый этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2024 году был реализован с 1 января. Тогда жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, подорожали на Br10,35.



По расчетам МАРТ, в 2024 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 4,1%, семьи из двух пенсионеров — 9,1%. При этом в условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.



Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.



Помимо этого, указом Президента № 41 от 2 февраля 2024 года предоставлено право местным органам власти возмещать за счет средств местных бюджетов расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах, не покрываемые плательщиками жилищно-коммунальных услуг.



Президент 2 февраля 2024 года подписал указ № 41, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах. В результате жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2024 году на Br20 (0,5 базовой величины).