Южноуральцы высказались по поводу грядущей налоговой реформы

Согласно им, в стране вводится прогрессивная шкала налогообложения. Так, при заработке от 200 тысяч в месяц ставка НДФЛ поднимется до 15%. Крайняя планка установлена для граждан, зарабатывающих более 50 миллионов в год (22%). По данным минфина, новая система коснётся только 2 миллионов россиян или 3,2% населения. Новации в налоговой сфере обсудили члены «Экспертного клуба Челябинской области».
Реформу можно рассматривать как ответ на запрос народна России на справедливость. В первую очередь она видится как перераспределение сверхдоходов наиболее обеспеченных слоёв и классов населения в пользу менее имущих.
Эксперты отмечают, что данный запрос можно даже трактовать как некую «национальную идею», ведь подобное отношение прослеживается в русской культуре и философии достаточно давно. В качестве примеров можно привести и Пушкина, и Гоголя, и Толстого.
«И сейчас это реализовалось. Прогрессивная шкала налогов как инструмент использовалась очень давно, многими странами. И там, кстати, есть куда совершенствоваться, потому что есть виды бизнеса, которые могут облагаться ещё большим процентам. Мы же знаем, что продавцы алкоголя в Швеции или Финляндии платят до 98% налогов. И это абсолютно понятная совершенно ситуация».
Тем не менее, депутатский корпус отмечает, что новации в налоговой системе в стране и новую шкалу налогообложение следует пристально рассмотреть, в том числе по вопросу увеличения налогового давления на средний класс, представителей МСП.
Но, вместе с тем, парламентарии отмечают правильность общего подхода, который, например, характеризуется предоставлением налоговых льгот участникам специальной военной операции. Это и есть справедливость, на которой зиждется вся модель истинно социального государства.
«Как и в случае с другими мерами социальной поддержки, это решение, на мой взгляд, призвано поддержать наших защитников. Так мы, кроме того, укрепляем защиту тыла наших военнослужащих. Уверена, со мной согласится подавляющее большинство сограждан».
Кроме того, стоит ещё раз напомнить, что новая шкала не затронет подавляющего большинства граждан, то есть тех, кто получает менее 174 тысяч в месяц (цифра уже после исчисления налога).
Для производственников, получающих сверх этой суммы, новации могут оказаться не самыми приятными. Однако, по мнению Юнера Капкаева, директора института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета, повышение налогов для них будет не столь значительным. Кроме того, у работодателей остаётся пространство для манёвра и компенсации путём внесения в трудовой договор прогрессивности выплаты.
«Такого типа настройка налоговой системы отвечает не только запросу общества, но и новым реалиям в экономике. Остаётся надеяться, что уверения о стабильности системы налогообложения будут более исполнимыми после принятия анонсируемых мер», — замечает Капкаев.