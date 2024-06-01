Южноуральцы высказались по поводу грядущей налоговой реформы

«И сейчас это реализовалось. Прогрессивная шкала налогов как инструмент использовалась очень давно, многими странами. И там, кстати, есть куда совершенствоваться, потому что есть виды бизнеса, которые могут облагаться ещё большим процентам. Мы же знаем, что продавцы алкоголя в Швеции или Финляндии платят до 98% налогов. И это абсолютно понятная совершенно ситуация».