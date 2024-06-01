Председательство в ОИС в сфере туризма передали Узбекистану

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Председательство в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в сфере туризма передали от Азербайджана Узбекистану, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии РУз.
«На встрече министров туризма государств-членов Организации исламского сотрудничества, которая проходит в Хиве, была выражена признательность Узбекистану за подготовку к проведению международного мероприятия, особое признание получили реформы, проводимые в стране по развитию туризма».
Участники XII сессии министров туризма государств-членов ОИС выразили уверенность, что в рамках председательства Узбекистана будут реализованы эффективные проекты и инициативы в сфере туристического сотрудничества между странами Организации, включая зеленый и устойчивый туризм, умный туризм, туристическую логистику и другие направления.
Ранее мы сообщали, что туристы из России, в том числе с Кавказа и Татарстана, проявляют интерес к исламскому паломничеству в Узбекистане.
В 2023 году число граждан России, посетивших Узбекистан в качестве туристов, увеличилось на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714 тыс. 200 человек. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещению республики среди других стран.