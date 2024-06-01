В мае цены на товары и услуги в потребительском секторе выросли почти на 3%

Об этом сообщили в Агентстве статистики.
Анализ индекса потребительских цен показал разнонаправленную динамику в различных категориях. Цены на продовольственные товары снизились на 2,0%, в то время как непродовольственные товары подешевели на 0,3%. Однако стоимость платных услуг населению значительно увеличилась, показав рост на 15,2%.
Для получения данных был проведен мониторинг цен на 420 видов продовольственных и непродовольственных товаров, а также 90 видов услуг в более чем 10 тысячах точках продаж и объектах обслуживания, охватывающих 120 тысяч различных ценовых позиций.