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В мае цены на товары и услуги в потребительском секторе выросли почти на 3%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В мае 2024 года стоимость товаров и услуг в потребительском секторе выросла на 2,8%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 10,6%, передает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом сообщили в Агентстве статистики.

Анализ индекса потребительских цен показал разнонаправленную динамику в различных категориях. Цены на продовольственные товары снизились на 2,0%, в то время как непродовольственные товары подешевели на 0,3%. Однако стоимость платных услуг населению значительно увеличилась, показав рост на 15,2%.

Для получения данных был проведен мониторинг цен на 420 видов продовольственных и непродовольственных товаров, а также 90 видов услуг в более чем 10 тысячах точках продаж и объектах обслуживания, охватывающих 120 тысяч различных ценовых позиций.