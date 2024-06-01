Железнодорожную ветку от маршрута Навои — Хорезм доведут до Гиждувана

Выступая на совещании в Гиждуване, глава государства отметил, что оно неслучайно проходит именно в этом районе. За последние годы объем промышленности здесь увеличился вдвое, превысив 2 триллиона сумов, доля в регионе поднялась с четвертого на третье место.
В то же время самой большой проблемой для инвестиций в Гиждуван является электроснабжение и железнодорожная инфраструктура. Решение этих вопросов позволит предпринимателям запустить 100 проектов на сумму 340 миллионов долларов и трудоустроить 10 тысяч человек.
Также президент поручил чиновникам построить в Гиждуване производственные мощности на пустующих землях в 20 кварталах, помочь 400 семьям начать бизнес, выдать на открытие дела кредиты до 100 миллионов сумов.