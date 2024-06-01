Железнодорожную ветку от маршрута Навои — Хорезм доведут до Гиждувана

В то же время самой большой проблемой для инвестиций в Гиждуван является электроснабжение и железнодорожная инфраструктура. Решение этих вопросов позволит предпринимателям запустить 100 проектов на сумму 340 миллионов долларов и трудоустроить 10 тысяч человек.