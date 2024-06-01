Казахстанские компании смогут поставлять кобылье молоко в Китай

Производители молочной продукции в Казахстане столкнулись с трудностями при экспорте в Китай сухого кобыльего молока из-за отсутствия соответствующего китайского стандарта, сообщает пресс-служба Минторговли.
«С учетом законодательства КНР, вся продукция, ввозимая на китайский рынок, должна соответствовать местным стандартам. Поэтому для успешного выхода на китайский рынок необходимо было разработать и утвердить национальный стандарт на сухое кобылье молоко. После многократных обращений и усилий со стороны КТРМ МТИ РК и Казстандарта, началась работа по разработке стандарта в 2019 году в Национальной комиссии здравоохранения КНР», — пояснили в ведомстве.
Учитывая, что средняя продолжительность разработки национальных стандартов в КНР составляет два года, утверждение стандарта для сухого кобыльего молока считается значительным достижением. Стандарт был утвержден и вступит в силу в 2025 году.
«В течение этого периода мы установили тесное сотрудничество с Китаем, организуя совещания как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Мы перевели и предоставили на китайский язык национальный стандарт на сухое кобылье молоко и серию стандартов ГОСТ и технических регламентов по пищевой безопасности, с целью поддержки разработки соответствующего китайского стандарта. Кобылье молоко обладает уникальным биохимическим составом и подвергается строгим требованиям в отношении уровня содержания микроорганизмов и физико-химических параметров. Например, кислотность не должна превышать 6,5 градусов Тернера, а содержание влаги не должно превышать 5%. Все указанные требования были подробно изложены в национальном стандарте».
Наличие данного стандарта открывает новые перспективы для казахстанских производителей, позволяя им возобновить переговоры о ввозе казахстанской продукции в Китай и расширить свои экспортные возможности.
Казахстан, несмотря на свою относительную небольшую долю на мировом молочном рынке, находит уникальную нишу в производстве сухого кобыльего молока. Компании, такие как ТОО «ЕвразияИнвест Ltd», ТОО «S-Agro-Borovsko», а также другие производители, активно продвигают этот уникальный диетический продукт как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.