Казахстанские компании смогут поставлять кобылье молоко в Китай

«В течение этого периода мы установили тесное сотрудничество с Китаем, организуя совещания как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Мы перевели и предоставили на китайский язык национальный стандарт на сухое кобылье молоко и серию стандартов ГОСТ и технических регламентов по пищевой безопасности, с целью поддержки разработки соответствующего китайского стандарта. Кобылье молоко обладает уникальным биохимическим составом и подвергается строгим требованиям в отношении уровня содержания микроорганизмов и физико-химических параметров. Например, кислотность не должна превышать 6,5 градусов Тернера, а содержание влаги не должно превышать 5%. Все указанные требования были подробно изложены в национальном стандарте».