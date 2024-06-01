Сколько стоит доллар в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Доллар
- В Астане доллар покупают по 444 тенге, продают по 448−449.
- В Алматы доллар покупают по 446, продают по 447−448.
- В Шымкенте доллар покупают по 447, продают по 448.
Евро
- В Астане евро покупают по 481 тенге, продают по 487.
- В Алматы 484 и 487 соответственно.
- В Шымкенте покупают по 481, продают почти по 485.
Рубль
- Российский рубль в Астане покупают по 4,89 тенге, продают по 5.
- В Алматы покупают по 4,95, продают по 5,02.
- В Шымкенте покупают по 4,91, продают по 4,94 тенге.
По официальному курсу Нацбанка один доллар стоит 447,25 тенге, евро — 485,18, рубль — 4,96 тенге.