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Сколько стоит доллар в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Курс доллара и евро в обменниках крупнейших городов Казахстана разнится заметно, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Kurs.kz.

Источник: Freepik

Доллар

  • В Астане доллар покупают по 444 тенге, продают по 448−449.
  • В Алматы доллар покупают по 446, продают по 447−448.
  • В Шымкенте доллар покупают по 447, продают по 448.

Евро

  • В Астане евро покупают по 481 тенге, продают по 487.
  • В Алматы 484 и 487 соответственно.
  • В Шымкенте покупают по 481, продают почти по 485.

Рубль

  • Российский рубль в Астане покупают по 4,89 тенге, продают по 5.
  • В Алматы покупают по 4,95, продают по 5,02.
  • В Шымкенте покупают по 4,91, продают по 4,94 тенге.

По официальному курсу Нацбанка один доллар стоит 447,25 тенге, евро — 485,18, рубль — 4,96 тенге.

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