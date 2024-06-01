В Башкирии изменится график 15 электричек

«11 пригородных поездов проследуют по измененному расписанию:



3 июня

— поезд № 6424 Дема — Кропачево проследует на участке Улу-Теляк — Кропачево на 32 мин. позже действующего расписания Дема (отпр.18.12) — Улу-Теляк (приб.20.05, отпр.20.38) — Кропачево (приб.22.09).



4 июня

— поезд № 6423 Кропачево — Дема проследует на участке Улу-Теляк — Дема по измененному расписанию Кропачево (отпр.06.28) — Иглино (приб.09.03, отпр.09.16) — Дема (приб.10.15).



3, 4, 5, 6 июня

— поезд № 7417 Дема — Раевка отправится со станции Дема на 4 мин. позже действующего расписания Дема (отпр.21.30) — Чишмы (приб.22.16, отпр.22.17) — Раевка (приб.23.25).



4, 6 июня

— поезд № 7407 Уфа — Раевка проследует по измененному расписанию Уфа (отпр.20.32) — Чишмы (приб.21.42, отпр.21.43) — Раевка (приб.22.50).



5, 6, 7 июня

— поезд № 6423 Кропачево — Дема проследует на участке Улу-Теляк — Дема по измененному расписанию Кропачево (отпр.06.28) — Иглино (приб.09.14, отпр.09.15) — Дема (приб.10.25)», — сообщили в ведомстве.