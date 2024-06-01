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В Башкирии изменится график 15 электричек

Минтранс Башкирии информирует, что в республике изменится расписание 15 пригородных поездов. Известно, что обновленный график вводится из-за ремонта на перегоне Урман — Улу-Теляк.

Так, 6—7 июня пассажиров прекратят обслуживать 4 электрички: поезда № 7463 Уфа (отпр.07.32) — Кандры (приб.10.17) и № 6456 Кандры (отпр.16.54) — Шакша (приб. 20.25).

«11 пригородных поездов проследуют по измененному расписанию:

3 июня
— поезд № 6424 Дема — Кропачево проследует на участке Улу-Теляк — Кропачево на 32 мин. позже действующего расписания Дема (отпр.18.12) — Улу-Теляк (приб.20.05, отпр.20.38) — Кропачево (приб.22.09).

4 июня
— поезд № 6423 Кропачево — Дема проследует на участке Улу-Теляк — Дема по измененному расписанию Кропачево (отпр.06.28) — Иглино (приб.09.03, отпр.09.16) — Дема (приб.10.15).

3, 4, 5, 6 июня
— поезд № 7417 Дема — Раевка отправится со станции Дема на 4 мин. позже действующего расписания Дема (отпр.21.30) — Чишмы (приб.22.16, отпр.22.17) — Раевка (приб.23.25).

4, 6 июня
— поезд № 7407 Уфа — Раевка проследует по измененному расписанию Уфа (отпр.20.32) — Чишмы (приб.21.42, отпр.21.43) — Раевка (приб.22.50).

5, 6, 7 июня
— поезд № 6423 Кропачево — Дема проследует на участке Улу-Теляк — Дема по измененному расписанию Кропачево (отпр.06.28) — Иглино (приб.09.14, отпр.09.15) — Дема (приб.10.25)», — сообщили в ведомстве.