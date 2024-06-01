Алматы принимает первые международные рейсы в новом терминале

В связи с чем, запуск нового терминала в аэропорту г. Алматы имеет стратегически важное значение в реализации поручения Главы государства. Касым-Жомарт Кемелович Токаев осмотрел новый терминал в преддверии его открытия.
Сегодня новый терминал аэропорта г. Алматы после открытия обслужил первые рейсы.
Рейс КС-664 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Лондон — Алматы совершил посадку в аэропорту г. Алматы в 08−50ч. На борту воздушного судна «Эйрбас-А321», совершившего рейс было 94 пассажира.
На вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС- 653 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы — Доха. Ожидается что рейс с 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09−50ч.
Аэропорт встречает первых пассажиров нового терминала торжественной обстановкой и памятными подарками.
Строительство нового терминала аэропорта г. Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв.м. В терминале имеется 7 телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с 4 лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет.
После запуска нового терминала, пропускная способность аэропорта вырастит до 14 млн. пассажиров в год. Ожидается, что после открытия международного терминала, в ближне- и средне-срочной перспективе в аэропорту будут запущены 15 международных маршрутов по направлению в 10 стран казахстанскими и иностранными авиакомпаниями.