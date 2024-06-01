Алматы принимает первые международные рейсы в новом терминале

После запуска нового терминала, пропускная способность аэропорта вырастит до 14 млн. пассажиров в год. Ожидается, что после открытия международного терминала, в ближне- и средне-срочной перспективе в аэропорту будут запущены 15 международных маршрутов по направлению в 10 стран казахстанскими и иностранными авиакомпаниями.