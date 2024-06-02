Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 2 июня 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 2 июня 2024, воскресенье, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2059 рубля, 1 евро — 3,4668 BYN, 100 российских рублей — 3,5691 белорусского рубля.