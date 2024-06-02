Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый замглавы Минфина США обсудил в ФРГ изъятие активов РФ

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время визита в Германию 30—31 мая обсуждал с немецкими чиновниками возможности изъятия российских активов. Замглавы ведомства встречался с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, представителями МИД ФРГ и ведущими предпринимателями.

Источник: Reuters

Стороны обсуждали «сотрудничество по важным вопросам в сфере национальной безопасности и экономики», говорится в пресс-релизе Минфина США, выдержки из которого приводит ТАСС. Среди прочего замминистра говорил о попытках России «покупать чувствительные технологии и продукцию двойного назначения», о том, что РФ, по его мнению, усилила меры по обходу санкций и мер экспортного контроля за счет Китая и третьих стран. Еще одной темой стала возможность «использования российских суверенных активов».

Министры финансов стран G7 в конце мая обсуждали возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины на встрече в итальянском городе Стреза. Участники встречи не смогли договориться о схеме реинвестирования и признали отсутствие правовой базы и риски для мировой финансовой системы.