Первый замглавы Минфина США обсудил в ФРГ изъятие активов РФ

Стороны обсуждали «сотрудничество по важным вопросам в сфере национальной безопасности и экономики», говорится в пресс-релизе Минфина США, выдержки из которого приводит ТАСС. Среди прочего замминистра говорил о попытках России «покупать чувствительные технологии и продукцию двойного назначения», о том, что РФ, по его мнению, усилила меры по обходу санкций и мер экспортного контроля за счет Китая и третьих стран. Еще одной темой стала возможность «использования российских суверенных активов».