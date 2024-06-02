Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане? Мнения экспертов

На рынке недвижимости серьезных предпосылок для резкого роста или снижения цен нет, считает президент Ассоциации застройщиков Виктор Микрюков. Землетрясение в Алматы и новые ипотечные программы в Казахстане не повлияли на стоимость жилья. Цены, за исключением небольших скачков в 1−1,5 процента, остаются стабильными.
Незначительные скачки цен на жилье в Казахстане
Цены на первичное жилье по ключевым городам, в которых ведутся продажи, показывают ежемесячный равномерный рост на уровне 0,1−0,5 процента. А в регионах наблюдаются незначительные скачки роста до 1 процента, сообщает эксперт.
«Снижение цен в Алматы в связи с землетрясением носило временный, несущественный характер, и в будущем рост цен на недвижимость продолжится».
Повлияют ли ипотечные программы на цены на жилье?
По его словам, ипотечная программа «Наурыз», которую запустят с 1 мая, и действующая «Отау» не окажут существенного влияния на рынок недвижимости, так как по ним есть определенные лимиты. Например, в рамках ипотеки «Отау» приобретут всего 7000 квартир, то есть жилье получат около 30 тысяч казахстанцев. А с учетом количества домов, которые строятся сейчас, это очень мало, полагает эксперт.
Кто приобретает квартиры в Казахстане?
Виктор Микрюков рассказал, кто в основном приобретает квартиры в Казахстане и на какое жилье самый большой спрос.
«Это молодые семьи, где возраст супругов варьируется от 28 до 40 лет. Способ оплаты: 50 процентов — наличные, 50 процентов — ипотека. Большим спросом в большинстве регионов Казахстана пользуются двухкомнатные квартиры площадью 60−70 квадратных метров и трехкомнатные квартиры площадью 85−100 квадратных метров в жилых комплексах комфорт-класса ценой от 27 до 39 миллионов тенге».
Повлияло ли землетрясение на цены на жилье в Алматы?
После землетрясения в Алматы вырос спрос на земельные участки и дома в частном секторе, заявляет директор агентства недвижимости Айкун Эгеру. А вот цены на квартиры, напротив, остаются в стабильном диапазоне.
«Я не рассчитываю, что будет какой-то взлет цен на недвижимость, потому что покупательная способность в Казахстане оставляет желать лучшего. Многие не смогут пройти оценку платежеспособности в банке, для того чтобы взять ипотеку. Половине из них будет затруднительно собрать даже эти 20 процентов первоначального взноса. Поэтому бешеного роста цен, я думаю, не будет».
По данным Ассоциации застройщиков, с января цены на первичное жилье в Астане не изменились. В Алматы они снизились на полпроцента в январе и выросли на 0,1 процента в феврале. С начала года зафиксирован небольшой скачок цен в обе стороны в Алматы и Астане на вторичное жилье. Стоимость квартир в регионах Казахстана остается стабильной.