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Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане? Мнения экспертов

С 1 мая в Казахстане запустили новую жилищную ипотеку «Наурыз». Помимо этого, закончился прием документов по программе «Отау». Какие изменения на фоне этих событий ожидаются на рынке недвижимости? Снизятся ли цены на жилье? Эксперты дали ответы на вопросы корреспондента Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

На рынке недвижимости серьезных предпосылок для резкого роста или снижения цен нет, считает президент Ассоциации застройщиков Виктор Микрюков. Землетрясение в Алматы и новые ипотечные программы в Казахстане не повлияли на стоимость жилья. Цены, за исключением небольших скачков в 1−1,5 процента, остаются стабильными.

Незначительные скачки цен на жилье в Казахстане

Цены на первичное жилье по ключевым городам, в которых ведутся продажи, показывают ежемесячный равномерный рост на уровне 0,1−0,5 процента. А в регионах наблюдаются незначительные скачки роста до 1 процента, сообщает эксперт.

«Снижение цен в Алматы в связи с землетрясением носило временный, несущественный характер, и в будущем рост цен на недвижимость продолжится».

считает Виктор Микрюков.

Повлияют ли ипотечные программы на цены на жилье?

По его словам, ипотечная программа «Наурыз», которую запустят с 1 мая, и действующая «Отау» не окажут существенного влияния на рынок недвижимости, так как по ним есть определенные лимиты. Например, в рамках ипотеки «Отау» приобретут всего 7000 квартир, то есть жилье получат около 30 тысяч казахстанцев. А с учетом количества домов, которые строятся сейчас, это очень мало, полагает эксперт.

Кто приобретает квартиры в Казахстане?

Виктор Микрюков рассказал, кто в основном приобретает квартиры в Казахстане и на какое жилье самый большой спрос.

«Это молодые семьи, где возраст супругов варьируется от 28 до 40 лет. Способ оплаты: 50 процентов — наличные, 50 процентов — ипотека. Большим спросом в большинстве регионов Казахстана пользуются двухкомнатные квартиры площадью 60−70 квадратных метров и трехкомнатные квартиры площадью 85−100 квадратных метров в жилых комплексах комфорт-класса ценой от 27 до 39 миллионов тенге».

Повлияло ли землетрясение на цены на жилье в Алматы?

После землетрясения в Алматы вырос спрос на земельные участки и дома в частном секторе, заявляет директор агентства недвижимости Айкун Эгеру. А вот цены на квартиры, напротив, остаются в стабильном диапазоне.

«Я не рассчитываю, что будет какой-то взлет цен на недвижимость, потому что покупательная способность в Казахстане оставляет желать лучшего. Многие не смогут пройти оценку платежеспособности в банке, для того чтобы взять ипотеку. Половине из них будет затруднительно собрать даже эти 20 процентов первоначального взноса. Поэтому бешеного роста цен, я думаю, не будет».

делится своими прогнозами эксперт.

По данным Ассоциации застройщиков, с января цены на первичное жилье в Астане не изменились. В Алматы они снизились на полпроцента в январе и выросли на 0,1 процента в феврале. С начала года зафиксирован небольшой скачок цен в обе стороны в Алматы и Астане на вторичное жилье. Стоимость квартир в регионах Казахстана остается стабильной.

экономика
недвижимость