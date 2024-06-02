Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане? Мнения экспертов

По его словам, ипотечная программа «Наурыз», которую запустят с 1 мая, и действующая «Отау» не окажут существенного влияния на рынок недвижимости, так как по ним есть определенные лимиты. Например, в рамках ипотеки «Отау» приобретут всего 7000 квартир, то есть жилье получат около 30 тысяч казахстанцев. А с учетом количества домов, которые строятся сейчас, это очень мало, полагает эксперт.