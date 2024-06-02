Первый автобус в Симферополь отправился из Санкт-Петербурга

Межрегиональный маршрут № 6499 из Санкт-Петербурга в Симферополь официально открылся 1 июня, сообщили в группе комитета по транспорту Северной столицы во «ВКонтакте».
Автобус отправился с Автовокзала по набережной Обводного канала 1 июня в 07.00. Он прибудет в столицу Республики Крым 2 июня в 21.00. Этот маршрут неофициально прозвали «автобусом в лето».
Обратный маршрут из Симферополя поедет в понедельник, 3 июня. Отправление — с автобусного вокзала по улице Киевская, 4 в 19.00. В Санкт-Петербург он прибудет в среду, 5 июня, в 8 утра.
Это расписание для автобусного маршрута № 6499 будет актуальным весь период работы межрегиональных «автобусов в лето». Помимо Симферополя, они будут ездить в Краснодар и Геленджик.
Билеты можно приобрести в кассах Автовокзала и на сайтах агрегаторов.