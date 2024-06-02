Литва запретила ввоз многих белорусских товаров с 3 июня

Кроме того, Литва за последние несколько лет приняла целый ряд решений, которые затрудняют ввоз на ее территорию грузов из Беларуси. Например, закрывался железнодорожный пункт пропуска для грузовых поездов. Был запрещен и транзит белорусских калийных удобрений, из-за чего этот товарный поток переориентирован на порты в России.