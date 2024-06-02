Литва запретила ввоз многих белорусских товаров с 3 июня

Литовский парламент и правительств не так давно приняли документы об эмбарго на примерно 2,8 тысячи видов белорусской продукции. Это алкоголь и широкий ассортимент продовольственных товаров: от сахара до молока.
Вильнюс не озвучил детальную статистику продаж на своем рынке белорусских продуктов питания. Запрет при этом вводится на фоне безвизового режима въезда в Беларусь для граждан Литвы, которые приезжают в том числе за тем, чтобы закупиться продуктами питания.
Сложности транзита и путешествий
Однако эти поездки осложнились тем, что Литва закрыла часть пунктов пропуска на границе с Беларусью. Также между странами сейчас отсутствует пассажирское железнодорожное сообщение. Можно ездить или на автобусе, или на своем транспорте.
Кроме того, Литва за последние несколько лет приняла целый ряд решений, которые затрудняют ввоз на ее территорию грузов из Беларуси. Например, закрывался железнодорожный пункт пропуска для грузовых поездов. Был запрещен и транзит белорусских калийных удобрений, из-за чего этот товарный поток переориентирован на порты в России.
Ответ Минска
Белорусская сторона была вынуждена принимать меры в ответ на недружественные действия Литвы. Среди них был, например, запрет на продажу долей в некоторых компаниях, которые принадлежат литовским резидентам или юрлицам.
В марте 2024 года правительство Беларуси запретило ввоз из Литвы некоторых товаров. В том числе это пиво, вино и другой алкоголь, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, секонд-хенд и бывшие в употреблении части автозапчасти.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заверил, что для личного пользования эти товары, как и раньше, из Литвы завозить можно. Более того, грузоперевозчики смогут ввозить такую продукцию более длинными путями через Польшу и Латвию. Запрет введен именно на границе с Литвой.