Минюст приостановил лицензию одной из риэлтерских организаций в Беларуси

Сказано, что нарушения были выражены в несоблюдении Правил осуществления риэлтерской деятельности в Беларуси, которые были утверждены указом президента Беларуси № 15 от 9 января 2006 года. По причине не устранения нарушения в установленных срок, а также в связи с непредставлением документов, которые подтверждали бы, что нарушения были установлено, действие лицензии названной организации было приостановлено на три месяца: с 3 июня по 2 сентября 2024 года.