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Минюст приостановил лицензию одной из риэлтерских организаций в Беларуси

В Беларуси на три месяца приостановлена лицензия одной из риэлтерских организаций.

Источник: Комсомольская правда

Министерство юстиции приостановило лицензию одной из риэлтерских организаций в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что 31 мая 2024 года было принято решение о приостановлении лицензии на осуществление риэлтерской деятельности организации «ЕЦН Пакодан». Отмечается, что в апреле 2024 года указанной организации было вынесено предписание, связанное с устранением нарушений законодательства о лицензировании.

Сказано, что нарушения были выражены в несоблюдении Правил осуществления риэлтерской деятельности в Беларуси, которые были утверждены указом президента Беларуси № 15 от 9 января 2006 года. По причине не устранения нарушения в установленных срок, а также в связи с непредставлением документов, которые подтверждали бы, что нарушения были установлено, действие лицензии названной организации было приостановлено на три месяца: с 3 июня по 2 сентября 2024 года.

экономика