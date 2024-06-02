Минюст приостановил лицензию одной из риэлтерских организаций в Беларуси

Министерство юстиции приостановило лицензию одной из риэлтерских организаций в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что 31 мая 2024 года было принято решение о приостановлении лицензии на осуществление риэлтерской деятельности организации «ЕЦН Пакодан». Отмечается, что в апреле 2024 года указанной организации было вынесено предписание, связанное с устранением нарушений законодательства о лицензировании.
Сказано, что нарушения были выражены в несоблюдении Правил осуществления риэлтерской деятельности в Беларуси, которые были утверждены указом президента Беларуси № 15 от 9 января 2006 года. По причине не устранения нарушения в установленных срок, а также в связи с непредставлением документов, которые подтверждали бы, что нарушения были установлено, действие лицензии названной организации было приостановлено на три месяца: с 3 июня по 2 сентября 2024 года.