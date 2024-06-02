Государственные пособия: меры поддержки семей с детьми

В своем выступлении заместитель директора Департамента социальной помощи МТСЗН Галия Жабагина отметила, что все меры социальной поддержки семей с детьми направлены на оказание помощи при возникновении социальных рисков.
В настоящее время в Казахстане семьям с детьми выплачиваются 5 видов государственных пособий за счет республиканского бюджета и 2 вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС), а также из местного бюджета малообеспеченным семьям выплачивается адресная социальная помощь.
Кроме того, гражданам при наступлении инвалидности и потере кормильца выплачиваются социальные пособия и выплаты.
«В этом году социальные выплаты предусмотрены для 4,4 млн семей на общую сумму порядка 2,3 трлн тенге. Это на 18,3% больше, чем было потрачено в прошлом году. За 4 месяца т.г. социальные пособия или выплаты назначены свыше 3,2 млн семей», — проинформировала Галия Жабагина.
Для работающих женщин назначаются единовременные выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. По итогам 4 месяцев данную выплату получили более 90 тыс. человек.
С 1 января т.г. увеличился размер единовременного пособия на рождение ребенка. На первого, второго и третьего детей, родившихся в этом году, выплачивается 140 тыс. тенге, а на четвертого и последующих детей — более 232 тыс. тенге. С начала года данное пособие получили более 136 тыс. человек.
Для неработающих женщин ежемесячное пособие из бюджета по уходу за ребенком до достижения полуторагодовалого возраста выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка, с увеличением размера на первого, второго, третьего и последующих детей — от 21 266 тенге до 32 859 тенге. Размер социальной выплаты из ГФСС составляет 40% от среднемесячного дохода работающих женщин за последние 2 года.
Кроме того, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для родителей, осуществляющих уход за детьми.
Также она рассказала о выплате пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.
«Размер пособия дифференцирован по количеству детей — от 59 183 тенге для семьи с 4 детьми до 118 144 тенге для семей, имеющих 8 детей. А для семей с еще большим количеством детей эта сумма на каждого ребенка увеличивается на 14 768 тенге. В этом году данное пособие будет выплачено 601,8 тыс. семей, на эти цели предусмотрено 474,8 млрд тенге», — сообщила Галия Жабагина.
Для повышения престижа многодетных матерей также назначается пожизненное ежемесячное государственное пособие, которое выплачивается независимо от дохода женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа». В текущем году планируется выплатить это пособие 237 тыс. 598 матерям, на эти цели республиканском бюджете предусмотрено 70 млрд тенге.
Галия Жабагина также рассказала о совершенствовании мер, направленных на социальную реабилитацию лиц с инвалидностью (далее — ЛСИ). Так, помимо пособий и выплат, для обеспечения прав и законных интересов людей с особыми потребностями сформирована система оказания им реабилитационных и специальных социальных услуг (далее — ССУ).
ЛСИ, в том числе дети, с учетом показаний и противопоказаний обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, сурдо-тифлотехническими средствами, кресла-колясками, санаторно-курортным лечением, обязательными гигиеническими средствами, специалистами жестового языка (более 60 наименований).
Ежегодно людям с инвалидностью предоставляется около 400 тыс. товаров и услуг. На эти цели из республиканского бюджета выделяется более 45 млрд тенге.
В настоящее время в стране функционирует 151 отделение социальной помощи на дому, где получают услуги более 11 тыс. детей. Наряду с государственными организациями полустационарного и надомного типов обслуживания ССУ предоставляют 182 неправительственные организации для более 10 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. детей с инвалидностью.
В целях обеспечения ЛСИ реабилитационными услугами Министерством совместно с местными исполнительными органами на 2021−2025 годы запланировано строительство реабилитационных центров на 150 мест в 12 регионах страны. В 2023 году реабилитационные центры открыты в г. Семей области Абай и г. Тараз Жамбылской области.
Кроме того, в рамках инициативы «Қамқорлық» при поддержке АО «Самрук-Казына», фонда «Қазахстан халқына» запланировано открытие 8 центров дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. На сегодняшний день в гг. Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Костанай, Павлодар и Шымкент обслуживается около 700 детей.
«В рамках модернизации системы ССУ с июля т.г. предусматривается внедрение механизма подушевого финансирования с привлечением частного сектора для оказания спецсоцуслуг. В рамках пилотного проекта планируется охватить ССУ детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими расстройствами. Это позволит в условиях конкуренции повысить качество предоставляемых услуг и расширить охват нуждающихся в специальных социальных услугах лиц и семей», — резюмировала Галия Жабагина.