Государственные пособия: меры поддержки семей с детьми

«Размер пособия дифференцирован по количеству детей — от 59 183 тенге для семьи с 4 детьми до 118 144 тенге для семей, имеющих 8 детей. А для семей с еще большим количеством детей эта сумма на каждого ребенка увеличивается на 14 768 тенге. В этом году данное пособие будет выплачено 601,8 тыс. семей, на эти цели предусмотрено 474,8 млрд тенге», — сообщила Галия Жабагина.