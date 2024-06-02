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«Беллегпром» откроет восемь мультибрендовых магазинов в России

В России откроют восемь фирменных магазинов мультибрендовой сети «Беллегпром».

Источник: Комсомольская правда

«Беллегпром» откроет восемь мультибрендовых магазинов в России. Об этом БелТА рассказала глава концерна «Беллегром» Татьяна Лугина.

Сообщается, что магазины будут открыты в российских городах-миллионниках в 2024 и 2025 годах. Лугина обратила внимание на то, что Россия является основным рынком сбыта. Председатель концерна заметила, что первый магазин «БЕЛРУ МАРКЕТ» открылся в подмосковном Солнечногорске 9 декабря 2022 года. В названном торговом объекте представлены более трех тысяч белорусских товаров для дома и повседневного использования. Кроме того, еще два магазина были открыты в Москве. Также, добавила Лугина, мультибрендовые магазины «Да Дому» открылись в 2023 году в Екатеринбурге и Новосибирске.

экономика
торговля