«Беллегпром» откроет восемь мультибрендовых магазинов в России

Сообщается, что магазины будут открыты в российских городах-миллионниках в 2024 и 2025 годах. Лугина обратила внимание на то, что Россия является основным рынком сбыта. Председатель концерна заметила, что первый магазин «БЕЛРУ МАРКЕТ» открылся в подмосковном Солнечногорске 9 декабря 2022 года. В названном торговом объекте представлены более трех тысяч белорусских товаров для дома и повседневного использования. Кроме того, еще два магазина были открыты в Москве. Также, добавила Лугина, мультибрендовые магазины «Да Дому» открылись в 2023 году в Екатеринбурге и Новосибирске.