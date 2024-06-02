Названы главные поставщики мороженого в Россию

Так, объемы казахстанского экспорты за этот период составили 2,3 миллиона долларов, южнокорейского — 1,2 миллиона долларов.
«Таким образом, на эти две страны пришлось 88% всего импорта РФ от общих за январь-март 3,9 миллиона долларов».
Также в число импортеров замороженного десерта в РФ вошли:
- Польша — 182,8 тысячи долларов,
- Эстония — 122,8 тысячи,
- Италия- 92,2 тысячи,
- Бельгия — 56,8 тысячи.
При этом две страны сумели увеличить объемы поставок — Южная Корея (на 76%) и Эстония (в 699 раз), а Польша нарастила свой экспорт с нулевых значений.
Остальные государства поставки лакомства сократили, больше всего — Италия (на 28%) и Бельгия (на 14%). Из Армении, Испании, Литвы и США, в отличии от прошлого года, поставок и вовсе не было. А Франция, у которой по итогам первого квартала 2022 года было первое место, полностью прекратила поставлять свое мороженое в мае того же года.
Отметим, что Беларусь в этом рейтинге отсутствует: но не потому, что перестала экспортировать мороженое в Россию, а потому, что перестала раскрывать о них данные два года назад. При этом в по итогам первого квартала 2022 года республика занимала второе место после Франции. Нельзя исключать, что в этом году у Беларуси лидирующее место по экспорту сладкого лакомства в РФ.