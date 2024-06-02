Названы главные поставщики мороженого в Россию

Отметим, что Беларусь в этом рейтинге отсутствует: но не потому, что перестала экспортировать мороженое в Россию, а потому, что перестала раскрывать о них данные два года назад. При этом в по итогам первого квартала 2022 года республика занимала второе место после Франции. Нельзя исключать, что в этом году у Беларуси лидирующее место по экспорту сладкого лакомства в РФ.