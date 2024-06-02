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Названы главные поставщики мороженого в Россию

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Почти 90% всех поставок мороженого за первые три месяца 2024 года приходится на Казахстан и Южную Корею, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.

Источник: Sputnik.by

Так, объемы казахстанского экспорты за этот период составили 2,3 миллиона долларов, южнокорейского — 1,2 миллиона долларов.

«Таким образом, на эти две страны пришлось 88% всего импорта РФ от общих за январь-март 3,9 миллиона долларов».

заключает агентство.

Также в число импортеров замороженного десерта в РФ вошли:

  • Польша — 182,8 тысячи долларов,
  • Эстония — 122,8 тысячи,
  • Италия- 92,2 тысячи,
  • Бельгия — 56,8 тысячи.

При этом две страны сумели увеличить объемы поставок — Южная Корея (на 76%) и Эстония (в 699 раз), а Польша нарастила свой экспорт с нулевых значений.

Остальные государства поставки лакомства сократили, больше всего — Италия (на 28%) и Бельгия (на 14%). Из Армении, Испании, Литвы и США, в отличии от прошлого года, поставок и вовсе не было. А Франция, у которой по итогам первого квартала 2022 года было первое место, полностью прекратила поставлять свое мороженое в мае того же года.

Отметим, что Беларусь в этом рейтинге отсутствует: но не потому, что перестала экспортировать мороженое в Россию, а потому, что перестала раскрывать о них данные два года назад. При этом в по итогам первого квартала 2022 года республика занимала второе место после Франции. Нельзя исключать, что в этом году у Беларуси лидирующее место по экспорту сладкого лакомства в РФ.

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