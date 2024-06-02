ОПЕК+ продлил нефтяную сделку на 2025 год

При этом общая квота стран на следующий год была увеличена. Разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ ранее составлял 39,425 млн баррелей в сутки (барр./с). С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс. барр./с благодаря ОАЭ и составит 39,725 млн барр./с.