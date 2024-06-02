В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры

«Растущий интерес к исламскому туризму дает государствам-членам значительные преимущества в развитии этой отрасли и лидерстве в ней. Коллективная координация по использованию цепочки поставок халяль имеет важное значение для продвижения исламского туризма, поскольку в настоящее время он стал одним из наиболее влиятельных секторов, стимулирующих экономический рост, а также дает возможность значительно улучшить туризм внутри ОИС. Это представляет собой прекрасную возможность для государств-членов воспользоваться экономическими, культурными и социальными преимуществами этого быстро растущего сектора».