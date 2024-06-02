В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры

В Хиве состоялось открытие XII сессии Исламской конференции министров туризма под лозунгом «Хива — туристический город исламского мира в 2024 году».
В начале мероприятия председатель XI сессии Исламской конференции министров туризма (ICTM) Организации исламского сотрудничества (ОИС) (Азербайджан) передал председательство Республике Узбекистан.
В приветственной речи Азиз Абдухакимов отметил, что в Узбекистане осуществляются масштабные реформы по превращению туризма в одну из стратегических сфер экономики страны.
"В конце 2023 года сфера туризма в Узбекистане полностью восстановлена. Нашу страну посетили 7 млн туристов. Совершено 21 млн поездок по направлению внутреннего туризма. Экспорт туристических услуг превысил $2,1 млрд, составив 40% от общего объема экспорта услуг.
По его словам, в настоящее время в сфере обеспечена занятость 370 тысяч человек. А диверсификация туристических услуг помогла увеличить срок пребывания иностранных туристов в Узбекистане с 3−4 дней в 2017 году до 8−10 дней к сегодняшнему дню.
Вместе с тем министр отметил, что в ходе своего председательства Узбекистан уделит особое внимание формированию «туризма будущего» на территории ОИС, а также предложил:
- реализовать программы «Smart-туристские дестинации»;
- реализовать программы «Исламские туристские центры» и мега-инфотурам по ним;
- создать «Фонд развития туристской инфраструктуры ОИС»;
- усилить спонсорскую и благотворительную деятельность по реставрации и консервации ценных для исламской цивилизации объектов наследия;
- сформировать «Сети экотуризма ОИС»;
- наладить сотрудничество между Туристической организацией ООН и Международной академией туризма в Самарканде.
«Растущий интерес к исламскому туризму дает государствам-членам значительные преимущества в развитии этой отрасли и лидерстве в ней. Коллективная координация по использованию цепочки поставок халяль имеет важное значение для продвижения исламского туризма, поскольку в настоящее время он стал одним из наиболее влиятельных секторов, стимулирующих экономический рост, а также дает возможность значительно улучшить туризм внутри ОИС. Это представляет собой прекрасную возможность для государств-членов воспользоваться экономическими, культурными и социальными преимуществами этого быстро растущего сектора».
Генеральный секретарь также призвал государства-члены Организации расширять сотрудничество в сфере паломнического туризма и обмениваться передовым опытом.
Участникам конференции был презентован туристический потенциал Узбекистана — культурные объекты, святыни, новые туристические объекты и перспективные маршруты.
В ходе Конференции представлен доклад председателя заседания высших должностных лиц XII сессии ICTM, и заявления глав делегаций государств-членов, а также принято решение о дальнейшем развитии сферы туризма на пространстве ОИС.
Кроме того, участники определили туристические города Организации исламского сотрудничества на 2025, 2026 и 2027 года.