Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный вирус обнаружили в помидорах, завезенных в Казахстан

Около 30 тонн томатов были возвращены в страны-экспортеры по причине зараженности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза.

Источник: Reuters

В текущем году через фитосанитарные контрольные посты, расположенные в Туркестанской области, импортировано 15637,802 тонны томатной продукции, отгруженной на 1075 автотранспортах. Вместе с тем по причине нарушения фитосанитарных требований (отсутствие фитосанитарного сертификата, маркировки) в страну экспортера возвращена подкарантинная продукция томаты, объем которой составил 29,522 тонны.

В целях выявления скрытой зараженности продукции каждая партия томатов, баклажанов, сладкого перца, завезенная из других стран, прошла соответствующую карантинную фитосанитарную экспертизу (ПЦР), в результате которой был выявлен «вирус коричневой морщинистости плодов томатов». По причине зараженности продукции возвращено в Республику Туркменистан — 56,1 тонны, а в Республику Узбекистан — 4,2 тонны томатов.

Также с начала 2024 года на пунктах фитосанитарного контроля возвращено 497,624 тонны импортной подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям.

экономика
сельское хозяйство