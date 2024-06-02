Опасный вирус обнаружили в помидорах, завезенных в Казахстан

В текущем году через фитосанитарные контрольные посты, расположенные в Туркестанской области, импортировано 15637,802 тонны томатной продукции, отгруженной на 1075 автотранспортах. Вместе с тем по причине нарушения фитосанитарных требований (отсутствие фитосанитарного сертификата, маркировки) в страну экспортера возвращена подкарантинная продукция томаты, объем которой составил 29,522 тонны.
В целях выявления скрытой зараженности продукции каждая партия томатов, баклажанов, сладкого перца, завезенная из других стран, прошла соответствующую карантинную фитосанитарную экспертизу (ПЦР), в результате которой был выявлен «вирус коричневой морщинистости плодов томатов». По причине зараженности продукции возвращено в Республику Туркменистан — 56,1 тонны, а в Республику Узбекистан — 4,2 тонны томатов.
Также с начала 2024 года на пунктах фитосанитарного контроля возвращено 497,624 тонны импортной подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям.