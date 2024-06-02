Опасный вирус обнаружили в помидорах, завезенных в Казахстан

В целях выявления скрытой зараженности продукции каждая партия томатов, баклажанов, сладкого перца, завезенная из других стран, прошла соответствующую карантинную фитосанитарную экспертизу (ПЦР), в результате которой был выявлен «вирус коричневой морщинистости плодов томатов». По причине зараженности продукции возвращено в Республику Туркменистан — 56,1 тонны, а в Республику Узбекистан — 4,2 тонны томатов.